Стало известно, когда Азар будет готов вернуться на поле

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар уже в мае сможет выходить на поле, если сезон возобновится.

По информации AS, звёздный бельгиец полностью восстановился после перелома малоберцовой кости правой ноги и уже набирает форму.

Сообщается, что 29-летнему футболисту потребуется ещё две недели, чтобы вернуться к оптимальным кондициям.

Напомним, что Азар находился в лазарете с 22 февраля, то есть он пропустил 2,5 месяца.

Прошлым летом "Реал" купил игрока у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.

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