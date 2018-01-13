Стало известно, когда Баркли может дебютировать за "Челси"

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Стало известно, когда Баркли может дебютировать за "Челси"

СМИ узнали, когда хавбек "Челси" Росс Баркли может дебютировать в составе своей новой команды.

Как сообщает London Evening Standard, 24-летний футболист должен набрать форму к ответному матчу 1/32 финала Кубка Англии против "Норвича", который состоится 17 января.

Напомним, что "Челси" купил Баркли неделю назад у "Эвертона" за 16,8 миллионов евро.

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