Стало известно, когда "Барселона" начнёт подготовку к новому сезону

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Стало известно, когда "Барселона" начнёт подготовку к новому сезону

"Барселона" на своём официальном сайте сообщила, что команда выйдет из отпуска 14 июля.

В этот день начнут подготовку к новому сезону все футболисты "сине-гранатовых", кроме тех, кто участвовал в Кубке Америки-2019.

Первый сбор каталонского клуба пройдёт в Японии. Там "блауграна" проведёт два товарищеских матча - против "Челси" (23 июля) и "Виссел Кобе" (27 июля).

Напомним, что в минувшем сезоне "Барса" выиграла Примеру.

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