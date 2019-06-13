Стало известно, когда "Барселона" начнёт подготовку к новому сезону
"Барселона" на своём официальном сайте сообщила, что команда выйдет из отпуска 14 июля.
В этот день начнут подготовку к новому сезону все футболисты "сине-гранатовых", кроме тех, кто участвовал в Кубке Америки-2019.
Первый сбор каталонского клуба пройдёт в Японии. Там "блауграна" проведёт два товарищеских матча - против "Челси" (23 июля) и "Виссел Кобе" (27 июля).
Напомним, что в минувшем сезоне "Барса" выиграла Примеру.
Не пропустите: Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково
-
ТОП-5 команд, которые выигрывали топ-чемпионаты, а теперь даже не играют в высшем дивизионе
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла
-
ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год
-
"Реал" обновил личный рекорд по тратам на игроков в одно трансферное окно
Лента новостей
-
"Милан" подпишет боснийского хавбека
-
Канселу в шаге от перехода в "Манчестер Сити"
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2003-2007)
-
Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково
-
Стало известно, когда "Барселона" начнёт подготовку к новому сезону
-
Фонсека зовёт в "Рому" Фреда и двух игроков "Шахтёра"
-
Андронов: "Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно"
-
ТОП-5 команд, которые выигрывали топ-чемпионаты, а теперь даже не играют в высшем дивизионе
-
Главные новости дня: 12 июня
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла
-
"Тоттенхэм" хочет купить Танги Ндомбеле
-
Слуцкий: "В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать"
-
ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год
-
Луиз: "Челси" может побороться за любой титул"
-
"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Джовани Ло Чельсо
-
Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"
-
1
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Вся полиция куплена. Если это не так, то я сошла с ума"
-
Райола: "Де Лигт в ПСЖ - это ложь"
-
"Реал" обновил личный рекорд по тратам на игроков в одно трансферное окно
-
Дворкович: "У Дзюбы все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32