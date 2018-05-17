Стало известно, когда "Барселона" намерена закрыть сделку по Гризманну

Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

Стало известно, когда "Барселона" намерена закрыть сделку по ГризманнуКаталонская "Барселона" продолжает работать в направлении подписания форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям AS, в стане "сине-гранатовых" демонстрируют полное спокойствие в отношении этого вопроса. Закрыть же сделку по трансферу 27-летнего нападающего "матрасников" каталонский гранд рассчитывает в течение ближайших двух недель.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Барселона" определила альтернативу Гризманну. | soccernews.ru

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