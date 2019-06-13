Стало известно, когда "Барселона" объявит о трансфере Гризманна

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Стало известно, когда "Барселона" объявит о трансфере Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн должен перебраться в "Барселону".

По сведениям Mundo Deportivo, о трансфере футболиста будет объявлено 14 июля. Отметим, что в этот день празднуется национальный день Франции.

Напомним, что с 1 июля клаусула 28-летнего француза уменьшится. Таким образом, трансфер игрока обойдется "Барсе" в 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Гризманна 21 забитый мяч и 10 ассистов в 47 играх.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Будет интересно,кто покинет Барсу,ведь в случае прихода Гриезманна будет 5 топ-игроков в атаку,что серьёзно усложнит задачу Вальверде.

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