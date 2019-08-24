Стало известно, когда "Барселона" сделает новое предложение по Неймару
"Барселона" готовит новое предложение по нападающему ПСЖ Неймару.
Как сообщает Sport.es, новое предложение будет сделано 26 августа. Отмечается, что на этот раз каталонцы предложат за бразильца деньги плюс двух футболистов, одним из которых, скорее всего, станет Иван Ракитич.
Однако руководство парижан не желает, чтобы "Барселона" включала в сделку много своих игроков. ПСЖ хочет получить от ухода Неймара больше денег.
Напомним, что трансферное окно закроется 2 сентября.
Читайте также: Неймар сообщил "Барселоне" и "Реалу" свои финансовые требования. | http://soccernews.ru
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