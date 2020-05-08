Стало известно, когда "Барселона" возобновит тренировки

"Барселона" сообщила о том, что футболисты первой команды начнут тренировки с 8 мая. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Занятия будут проходить на базе "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" и начнутся в 9:30. Игроки придут сразу в форме и покинут стадион, не заходя в раздевалки и другие объекты тренировочного центра.



Все футболисты прошли тесты на коронавирус, по результатам которых зараженных не было выявлено.



Ранее сообщалось, что в Испании частично сняты ограничительные меры карантина.

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