Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов
Фото: твиттер Лиги Чемпионов
УЕФА собирается исключить "Барселону", "Реал" и "Ювентус" из Лиги Чемпионов.
По сведениям La Reppublica, об этом официально будет объявлено уже на текущей неделе.
Такие санкции связаны с тем, что эти три клуба не вышли из Суперлиги, в то время как другие 9 участников покинули проект и достигли соглашения с УЕФА.
Ранее сообщалось, что "Барса", "Реал" и "Ювентус" готовы отстаивать свои интересы в суде.
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