Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов

Фото: твиттер Лиги Чемпионов

УЕФА собирается исключить "Барселону", "Реал" и "Ювентус" из Лиги Чемпионов.

По сведениям La Reppublica, об этом официально будет объявлено уже на текущей неделе.

Такие санкции связаны с тем, что эти три клуба не вышли из Суперлиги, в то время как другие 9 участников покинули проект и достигли соглашения с УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Барса", "Реал" и "Ювентус" готовы отстаивать свои интересы в суде.

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