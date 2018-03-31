Стало известно, когда "Бавария" объявит имя нового тренера

Председатель правления "Баварии" Карл-Ханйц Румменигге сообщил, что Юпп Хайнкес покинет клуб по окончанию сезона.

Как сообщает Lequipe, также стало известно, что имя нового наставника клуба будет объявлено до конца апреля. Отмечается, что в приоритете немецкоговорящие специалисты.

Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус сообщил, что новым тренером клуба может стать наставник "Айнтрахта" Нико Ковач.

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