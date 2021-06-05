Стало известно, когда Бэйл завершит карьеру
Профессиональная карьера вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла подходит к концу, утверждает Marca.
По сведениям издания, футболист, которому в июле исполнится 32 года, намерен повесить бутсы на гвоздь после Евро-2020.
Сообщается, что валлиец утратил мотивацию играть, поэтому он хочет расторгнуть контракт с "бланкос" уже этим летом.
Напомним, что соглашение Бэйла с "Реалом" рассчитано до июня 2022 года.
На Евро-2020 сборная Уэльса сыграет с Италией, Турцией и Швейцарией.
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|Алавес
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|20
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