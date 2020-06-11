Стало известно, когда будет получено разрешение на допуск зрителей на игру "Сочи" - "Ростов"

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Стало известно, когда будет получено разрешение на допуск зрителей на игру "Сочи" - "Ростов"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сделал заявление касательно присутствия зрителей на игре с "Ростовом".

"До 10 процентов от вместимости стадиона смогут присутствовать на матче. Официальное разрешение будет получено в пятницу", - приводит слова Рубашко "Спорт-Экспресс".

Отметим, что вместимость домашнего стадиона "Сочи" "Фишт" составляет 41 тысячу зрителей.

Поединок между "Сочи" и "Ростовом" в рамках 23-го тура РПЛ состоится 19 июня.

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