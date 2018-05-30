Стало известно, когда будет принято решение по делу о нарушении ПСЖ финансового фейр-плей

Теги псжуефа

Стало известно, когда будет принято решение по делу о нарушении ПСЖ финансового фейр-плей

Стало известно, когда будет принято решение по делу о нарушении ПСЖ правил финансового фейр-плей.

Как сообщает Le Parisien, УЕФА озвучит свой вердикт для парижан в следующую пятницу, 8 июня.

Напоминим, что ПСЖ грозит крупный штраф или трансферные ограничения.

Не пропустите: ПСЖ намерен удовлетворить финансовые требования Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов