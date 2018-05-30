Стало известно, когда будет принято решение по делу о нарушении ПСЖ финансового фейр-плей

Стало известно, когда будет принято решение по делу о нарушении ПСЖ правил финансового фейр-плей.

Как сообщает Le Parisien, УЕФА озвучит свой вердикт для парижан в следующую пятницу, 8 июня.

Напоминим, что ПСЖ грозит крупный штраф или трансферные ограничения.

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