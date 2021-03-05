Стало известно, когда CAS вынесет решение касательно скандального матча Швейцария - Украина

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Стало известно, когда CAS вынесет решение касательно скандального матча Швейцария - УкраинаДиректор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Денисов Time" назвал примерную дату, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит свое решение по делу о присуждении технического поражения сборной Украине в несостоявшемся матче Лиги Наций против сборной Швейцарии.

"О том, что Украинская Ассоциация Футбола может проиграть это дело я рассказывал две недели назад. Тут разные весовые категории. Это не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Конечно шансы на победу остаются, хотя вероятность проиграть высокая.

В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", — заявил Александр Денисов.

Читать также: Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля | http://soccernews.ru
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