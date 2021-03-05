Стало известно, когда CAS вынесет решение касательно скандального матча Швейцария - Украина
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Денисов Time" назвал примерную дату, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит свое решение по делу о присуждении технического поражения сборной Украине в несостоявшемся матче Лиги Наций против сборной Швейцарии.
"О том, что Украинская Ассоциация Футбола может проиграть это дело я рассказывал две недели назад. Тут разные весовые категории. Это не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Конечно шансы на победу остаются, хотя вероятность проиграть высокая.
В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", — заявил Александр Денисов.
Читать также: Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"
-
В Италии считают, что между Рибери и Пранделли произошел конфликт
-
Агент Салаха странно отреагировал в Твиттере на замену игрока
-
Болельщики "Монако" назвали Головина лучшим игроком февраля
-
В "Челси" уверены, что Холанд перейдет к ним уже летом
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 марта
-
Мончи извинился перед Куманом и Месси
-
Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке"
-
"Лацио" и Индзаги в марте все-таки подпишут новый контракт
-
"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет поднять в два раза зарплату Фернандешу
-
"Шальке" в первом для нового тренера матче, сыграл вничью с "Майнцем"
-
"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана"
-
В Италии считают, что между Рибери и Пранделли произошел конфликт
-
Хендрикс: "Мне все в новинку, но Промес помогает"
-
"Арсенал" назвал сумму убытков, полученных за прошлый сезон
-
"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды
-
Агент Салаха странно отреагировал в Твиттере на замену игрока
-
Стало известно, когда CAS вынесет решение касательно скандального матча Швейцария - Украина
-
Кулибали снова попал на радары "Ливерпуля"
-
Зинченко может продлить контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет. Зарплата резко возрастет
-
Болельщики "Монако" назвали Головина лучшим игроком февраля
-
"Арсенал" может выложить 30 миллионов за нападающего Чемпионшипа
-
1
Назван лучший игрок Ла Лиги в феврале
-
2
Кроос: "После критики Озила, я для многих стал нацистом"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4