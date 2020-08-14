Стало известно, когда Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги Наций

Пресс-служба сборной России назвала ориентировочную дату оглашения заявки национальной команды на ближайшие матчи Лиги Наций.

"Состав сборной России на сентябрьские матчи планируется озвучить 24 или 25 августа. Сборная соберётся в Новогорске для подготовки к играм в период с 29 по 31 августа", - цитирует заявление пресс-службы "Р-Спорт".

Напомним, что в сентябре российской сборной предстоит провести матчи Лиги Наций против Сербии и Венгрии.

Сначала команда Станислава Черчесова примет сербов в Москве (3 сентября), а затем сыграет в Будапеште с венграми (6 сентября).

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