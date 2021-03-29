Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича

Фото: Твиттер @pfc_cska

Появилась информация о дате официальной заявки Ивицы Олича в качестве главного тренера ЦСКА.

По данным "Чемпионата", "армейцы" сделают это 1 апреля.

Кроме того, бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко будет отзаявлен 31 марта.

Напомним, хорватский специалист сменил белоруса еще 23 марта, однако, до сих пор де-юре не вступил в должность. На выходных Олич летал на родину, откуда должен был привезти вещи, необходимые для дальнейшей работы в Москве.

Следующий матч в РПЛ ЦСКА сыграет 4 апреля против "Тамбова". Если клуб не успеет заявить хорвата до этого времени, то он не сможет руководить командой с бровки.