Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича
Фото: Твиттер @pfc_cska
Появилась информация о дате официальной заявки Ивицы Олича в качестве главного тренера ЦСКА.
По данным "Чемпионата", "армейцы" сделают это 1 апреля.
Кроме того, бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко будет отзаявлен 31 марта.
Напомним, хорватский специалист сменил белоруса еще 23 марта, однако, до сих пор де-юре не вступил в должность. На выходных Олич летал на родину, откуда должен был привезти вещи, необходимые для дальнейшей работы в Москве.
Следующий матч в РПЛ ЦСКА сыграет 4 апреля против "Тамбова". Если клуб не успеет заявить хорвата до этого времени, то он не сможет руководить командой с бровки.
Читать также: Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА| http://soccernews.ru
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