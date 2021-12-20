Стало известно, когда Дани Алвес дебютирует за "Барселону"

Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Стала известна дата повторного дебюта бразильского футболиста Дани Алвеса за "Барселону" в официальном матче.

Как сообщает инсайдер Альберт Роже, Алвес дебютирует во второй раз за каталонцев в официальном матче 5 января в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса".

38-летний бразилец подписал контракт с "Барсой" на полгода с возможностью продления на еще один сезон. До этого он уже выступал за каталонский клуб с 2008 по 2016 годы, после чего успел поиграть в "Ювентусе", ПСЖ и "Сан-Паулу".

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