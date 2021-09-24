Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол
Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес выступил с официальным заявлением по поводу своего будущего, в котором заявил, что до конца 2021 года он не будет подписывать контракт ни с одним клубом.
Напомним, что 16 сентября 38-летний игрок разорвал контракт с "Сан-Паулу" и до сих пор находится в статусе свободного агента.
В то же время Алвес заявил, что не намерен завершать игровую карьеру. Бразилец получал четыре официальных предложения, но вернется в 2022 году.
Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо заявил, что на данный момент между бразильцем и "Барселоной" нет контрактов по поводу контракта.
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