Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес выступил с официальным заявлением по поводу своего будущего, в котором заявил, что до конца 2021 года он не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

Напомним, что 16 сентября 38-летний игрок разорвал контракт с "Сан-Паулу" и до сих пор находится в статусе свободного агента.

В то же время Алвес заявил, что не намерен завершать игровую карьеру. Бразилец получал четыре официальных предложения, но вернется в 2022 году.

Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо заявил, что на данный момент между бразильцем и "Барселоной" нет контрактов по поводу контракта.

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