Стало известно, когда Джикия, Зобнин и Соболев вернутся к тренировкам в "Спартаке"

Фото: твиттер "Спартака"

Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда участвующие в Евро-2020 Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев присоединятся к команде.

"Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, разумеется, с корректировкой на выступление их сборных на Евро", - заявил Фетисов.

Напомним, что сборная России финишировала в своей группе на последнем месте.

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