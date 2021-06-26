Стало известно, когда Джикия, Зобнин и Соболев вернутся к тренировкам в "Спартаке"

Теги спартак москвагеоргий джикияроман зобниналександр соболев

Стало известно, когда Джикия, Зобнин и Соболев вернутся к тренировкам в "Спартаке"Фото: твиттер "Спартака"

Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда участвующие в Евро-2020 Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев присоединятся к команде.

"Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, разумеется, с корректировкой на выступление их сборных на Евро", - заявил Фетисов.

Напомним, что сборная России финишировала в своей группе на последнем месте.

Читайте также: В "Спартаке" ярко ответили на слухи об интересе "Зенита" к Максименко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов