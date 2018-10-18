Стало известно, когда экс-игроки "Барселоны" смогут дебютировать за "Эвертон"

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Стало известно, когда экс-игроки "Барселоны" смогут дебютировать за "Эвертон"

Футболисты "Эвертона" защитник Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш готовы выйти на поле сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, оба игрока могут дебютировать за ливерпульский клуб в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", который состоится 21 октября.

Напомним, что Мина и Гомеш перешли в "Эвертон" из "Барселоны" прошлым летом на правах аренды, но не играли за англичан из-за травм.

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