Стало известно, когда "Эйбар" возобновит тренировки

Игроки "Эйбара" смогут приступить к занятиям на клубной базе с субботы, 9 мая, передает пресс-служба команды.

С сегодняшнего дня, 6 мая, игроки и персонал клуба будут проходить тесты, которые положены по медицинскому протоколу. Футболисты пока будут заниматься индивидуально.

Напомним, розыгрыш Ла Лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Испании было заражено 250 тысяч человек.

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