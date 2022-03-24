Стало известно, когда Фати вернётся к тренировкам с "Барселоной"

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати находится на финальном этапе восстановления от травмы проксимального сухожилия бицепса бедренной кости левой ноги.

По информации Marca, уже на следующей неделе 19-летний футболист сможет приступить к тренировкам с командой.

Что касается возвращения на поле, то это произойдёт, вероятнее всего, не раньше середины апреля.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Он уже пропустил более двух месяцев.

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