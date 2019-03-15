Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022

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Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022

ФИФА предстоящим летом обсудит вопрос об увеличении числа сборных на Чемпионате Мира-2022.

Как сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино собрание по этому поводу состоится 5 июня в Париже. Напомним, что в ФИФА хотят, чтобы вместо 32 сборных на ЧМ-2022 участвовало 48 национальных команд.

Отмечается, что страна-хозяйка Катар не сможет принять турнир на 48 команд, поэтому ФИФА хочет привлечь Кувейт или Оман.

За счет увеличения числа участников ФИФА может дополнительно заработать около 400 миллионов долларов.

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