Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
ФИФА предстоящим летом обсудит вопрос об увеличении числа сборных на Чемпионате Мира-2022.
Как сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино собрание по этому поводу состоится 5 июня в Париже. Напомним, что в ФИФА хотят, чтобы вместо 32 сборных на ЧМ-2022 участвовало 48 национальных команд.
Отмечается, что страна-хозяйка Катар не сможет принять турнир на 48 команд, поэтому ФИФА хочет привлечь Кувейт или Оман.
За счет увеличения числа участников ФИФА может дополнительно заработать около 400 миллионов долларов.
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