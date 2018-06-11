Стало известно, когда Фред вернётся в строй

Стало известно, когда вернётся в строй полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Фред.

По словам главного тренера "селесао" Тите, 25-летний футболист должен приступить к тренировкам команды на этой неделе.

Таким образом, Фред будет готов к матчу первого тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Швейцарии, который состоится 17 июня.

Не пропустите: Сборная Бразилии прилетела в Сочи. | http://soccernews.ru