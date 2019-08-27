Стало известно, когда Глушаков вернётся к полноценным тренировкам

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Стало известно, когда Глушаков вернётся к полноценным тренировкам

Пресс-служба "Ахмата" выступила с заявлением о состоянии здоровья полузащитника команды Дениса Глушакова.

"Сегодня и завтра он будет заниматься по индивидуальной программе, а дальше перейдёт в общую группу, будет готовиться к следующей игре", - говорится в сообщении.

Напомним, что скандальный футболист восстанавливается после травмы задней мышцы бедра.

В этом сезоне Глушаков провёл за грозненскую команду 3 матча, результативными действиями не отличался.

Следующий соперник "Ахмата" - "Тамбов". Поединок состоится 31 августа в чеченской столице.

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