Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико"
СМИ узнали, когда защитник "Атлетико" Диего Годин официально сообщит общественности о скором уходе из мадридского клуба.
По информации Marca, 33-летний уругваец объявит о своём решении 12 мая после домашнего матча 37-го тура Примеры против "Севильи".
Напомним, что футболист летом перейдёт в "Интер", с которым подпишет двухлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро за сезон.
Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года, сыграл 386 матчей и забил 27 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30