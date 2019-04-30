Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико"

СМИ узнали, когда защитник "Атлетико" Диего Годин официально сообщит общественности о скором уходе из мадридского клуба.

По информации Marca, 33-летний уругваец объявит о своём решении 12 мая после домашнего матча 37-го тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что футболист летом перейдёт в "Интер", с которым подпишет двухлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро за сезон.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года, сыграл 386 матчей и забил 27 голов.

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