Стало известно, когда Головин начнет работать в общей группе "Монако"
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина сообщил, что игрок сегодня вернется к полноценным тренировкам в общей группе.
Напомним, у футболиста был диагностирован ушиб голеностопа после матча с "Монпелье" (2:2), который проходил 10 февраля.
"Сегодня Головин должен начать работать в общей группе. Будет готовиться к предстоящей игре", - отметил агент футболиста.
Ближайший матч "Монако" состоится 16 февраля против "Нанта".
В текущем сезоне Головин участвовал в 16 играх Лиги 1, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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