Стало известно, когда Головин прибудет в Монако
Стало известно, когда полузащитник "Монако" Александр Головин прибудет в расположение своего нового клуба.
Как сообщают российские СМИ, 22-летний футболист прилетит во Францию сегодня, а уже завтра проведёт первую тренировку.
Отметим, что заниматься Головин будет по индивидуальной программе, в то время как другие игроки "Монако" готовятся к матчу за Суперкубок Франции против ПСЖ.
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|М
|О
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|80
|3
|Лион
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|Марсель
|38
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|5
|Ренн
|38
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|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
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|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26