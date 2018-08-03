Стало известно, когда Головин прибудет в Монако

Стало известно, когда полузащитник "Монако" Александр Головин прибудет в расположение своего нового клуба.

Как сообщают российские СМИ, 22-летний футболист прилетит во Францию сегодня, а уже завтра проведёт первую тренировку.

Отметим, что заниматься Головин будет по индивидуальной программе, в то время как другие игроки "Монако" готовятся к матчу за Суперкубок Франции против ПСЖ.

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