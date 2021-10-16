Стало известно, когда Головин вернется в общую группу после травмы
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Российский хавбек "Монако" Александр Головин находится на финальной стадии восстановления от травмы.
Как сообщает Иван Карпов, уже в понедельник полузащитник вернется в общую группу монегасков после травмы паха, которую он получил в игре 9-го тура Лиги 1 против "Бордо" (3:0).
В нынешнем сезоне Головин сыграл 7 матчей в Лиге 1 за "Монако", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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