Стало известно, когда Головину нужно вернуться в "Монако"
СМИ узнали дату возвращения полузащитника Александра Головина в расположение "Монако".
Напомним, что 23-летний футболист на время карантина улетел в родной Калтан, где находится до сих пор.
Сообщается, что хавбек должен вернуться во Францию через две недели - 11 мая. По приезду он пройдёт тест на коронавирус.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Головин рассказал, чем занимается во время карантина. | http://soccernews.ru
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