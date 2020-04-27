Стало известно, когда Головину нужно вернуться в "Монако"

СМИ узнали дату возвращения полузащитника Александра Головина в расположение "Монако".

Напомним, что 23-летний футболист на время карантина улетел в родной Калтан, где находится до сих пор.

Сообщается, что хавбек должен вернуться во Францию через две недели - 11 мая. По приезду он пройдёт тест на коронавирус.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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