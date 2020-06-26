Стало известно, когда Гончаренко вернётся в Москву

СМИ узнали дату возвращения главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в Москву.

По информации Sport24, 43-летний специалист прибудет в российскую столицу сегодня, 26 июня. Он обсудит с руководством армейцев своё будущее в клубе.

Напомним, что после разгромного поражения от "Зенита" (0:4) в прошлую субботу Гончаренко написал заявление об отставке и уехал в Беларусь.

Боссы ЦСКА, несмотря на последние результаты, хотят сохранить тренера как минимум до конца нынешнего сезона.

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