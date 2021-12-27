Стало известно, когда "Химки" выплатят долги футболистам

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Стало известно, когда "Химки" выплатят долги футболистам

Руководство "Химок" дало обещание игрокам выплатить долги до 30 декабря, сообщает "Матч ТВ".

Ранее руководство клуба обещало погасить долги по зарплате 25 декабря.

Напомним, что общая сумма долгов составляет более 250 миллионов рублей.

После 18 туров "Химки" занимают в РПЛ последнее место.

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