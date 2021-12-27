Стало известно, когда "Химки" выплатят долги футболистам
Руководство "Химок" дало обещание игрокам выплатить долги до 30 декабря, сообщает "Матч ТВ".
Ранее руководство клуба обещало погасить долги по зарплате 25 декабря.
Напомним, что общая сумма долгов составляет более 250 миллионов рублей.
После 18 туров "Химки" занимают в РПЛ последнее место.
Читайте также: "Химки" сделали заявление касательно возможной продажи Лантратова. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе высказался о работе системы ВАР
-
"Ньюкасл" уже в январе может подписать хавбека "Реала"
-
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток"
-
Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года
-
Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен
-
Рюдигер назвал "Челси" свои финансовые требования
-
Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против России
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Марселя"
-
Луиса Суареса зовут в клуб Бекхэма
-
Ханданович может перейти в другой клуб Серии А
-
ПСЖ выставит на продажу трех футболистов в январе
-
"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба
-
Холанд сказал агенту, в какой клуб он хочет перейти
-
Экс-президент Польского футбольного союза раскритиковал Соузу за уход из сборной
-
Стало известно, когда "Химки" выплатят долги футболистам
-
Ляказетт намерен покинуть "Арсенал"
-
Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй перед матчем с "Лестером"
-
"Химки" сделали заявление касательно возможной продажи Лантратова
-
Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"
-
ЦСКА и "Локомотив" интересуются голкипером "Химок". Подмосковный клуб назвал стоимость игрока