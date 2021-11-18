Стало известно, когда Холанд примет решение о своем будущем

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Стало известно, когда Холанд примет решение о своем будущемФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Будущее норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Холанд примет окончательное решение о своём будущем клубе в марте или мае следующего года. 

По информации источника, для норвежского бомбардира это не только вопрос денег.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют "Реал", ПСЖ и некоторые английские клубы. В 2022 году сумма его отступных будет равняться 75 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 6 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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