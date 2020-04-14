Стало известно, когда и где пройдет новый клубный ЧМ

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Стало известно, когда и где пройдет новый клубный ЧМ

Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира. Об этом сообщает AS.

По данным источника, турнир запланирован на июнь 2022 года, который пройдет в Китае. ФИФА уже принял окончательное решение по поводы времени проведения турнира и в скором времени объявит о нем.

Напомним, что клубный чемпионат мира в новом формате (ЧМ будет разыгрываться раз в четыре года, в турнире сыграют 24 команды) был запланирован на лето 2021 года, однако из-за переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса ФИФА решил подвинуть новый турнир.

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