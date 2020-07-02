Стало известно, когда игроки "Динамо" выходят из карантина

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Стало известно, когда игроки "Динамо" выходят из карантина

Нападающий "Динамо" Клинтон Нжи, возможно, сыграет в матче 26-го тура РПЛ, который состоится 4 июля.

У футболиста истек срок карантина, его тест на коронавирус в свое время дал положительный результата. Однако участию может помешать состояние игрока, который не тренировался долгий срок.

Два других игрока: Себастьян Шиманьски и Шарль Каборе, сдавшие положительный тест на Covid-19, смогут выйти из карантина в воскресенье.

Возможно, футболистам московского клуба некоторое время придется оставаться на базе.

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