Стало известно, когда Иньеста назовет свой следующий клуб

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Стало известно, когда Иньеста назовет свой следующий клуб

24 мая капитан "Барселоны" Андрес Иньеста назовет место продолжения своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Иньеста может перебраться в Катар, Китай или Японию.

Иньеста выступал за первую команду "Барселоны" с 2002 года. За это время он провел более 600 матчей, в которых забил 55 голов.

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