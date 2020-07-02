Стало известно, когда "Интер" объявит о трансфере Хакими

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Стало известно, когда "Интер" объявит о трансфере Хакими

СМИ узнали, когда миланский "Интер" официально объявит о покупке у "Реала" флангового защитника Ашрафа Хакими.

По информации Football Italia, "нерадзурри" отложили презентацию новичка до фактического завершения сезона в Серии А.

Напомним, что миланский клуб заплатил за марокканца 40 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов. Контракт между сторонами рассчитан на пять лет.

В чемпионате Италии "Интер" идёт на третьем месте, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 8 очков.

Не пропустите: Зидан высказался о предстоящем переходе Хакими в "Интер". | http://soccernews.ru
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