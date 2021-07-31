Стало известно, когда Карим Бензема вернется к тренировкам. Игрок переболел коронавирусом

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Стало известно, когда Карим Бензема вернется к тренировкам. Игрок переболел коронавирусомФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщает COPE, футболист сегодня прошел медицинское обследование на базе "сливочных" в Вальдебебасе.

По информации источника, уже в понедельник, 2 августа, форвард приступит к тренировкам с командой.

Напомним, что Бензема был вызван в сборную Франции на Евро-2020 впервые с 2015 года. На чемпионате Европы футболист сыграл 4 матча, в которых забил 4 гола.

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