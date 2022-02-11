Стало известно, когда Карпин объявит расширенный состав сборной России на матч с Польшей

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Наставник сборной России Валерий Карпин определится с заявкой команды на стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 до 7 марта.

"Мы должны по регламенту это сделать за 15 дней до "окна" на матчи сборных, оно открывается 21 марта.

6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ", - сообщила пресс-служба сборной.

Россия в полуфинальном стыке сыграет с Польшей. Матч пройдёт 24 марта в Москве. Победитель пары поспорит за путёвку на мундиаль с Чехией или Швецией.

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