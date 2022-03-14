Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России на мартовский сбор

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев рассказал, когда Валерий Карпин планирует назвать состав национальной команды на мартовский сбор.

"Состав сборной объявят после игры между "Рубином" и "Ростовом". Это сделает Карпин. Пока планов о товарищеских играх нет. Об этом мы поговорим на грядущем сборе", - приводит слова Писарева "Чемпионат".

Напомним, что сборы команды пройдут в Москве с 21 по 27 марта.

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