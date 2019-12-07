Стало известно, когда Каррера заключит контракт с АЕК

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Стало известно, когда Каррера заключит контракт с АЕК

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время возглавит АЕК.

По сведениям OnSports, стороны завершили переговоры и уже завтра, 8 декабря, греческий клуб заключит контракт с итальянским специалистом. Презентация Карреры должна состояться во вторник.

Отмечается, что соглашение Карреры будет действовать до конца следующего сезона.

Последним местом работы Карреры был "Спартак", который он покинул в октябре 2018 года.

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