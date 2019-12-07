Стало известно, когда Каррера заключит контракт с АЕК
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время возглавит АЕК.
По сведениям OnSports, стороны завершили переговоры и уже завтра, 8 декабря, греческий клуб заключит контракт с итальянским специалистом. Презентация Карреры должна состояться во вторник.
Отмечается, что соглашение Карреры будет действовать до конца следующего сезона.
Последним местом работы Карреры был "Спартак", который он покинул в октябре 2018 года.
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|65
|4
|Аполлон Афины
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|АЕК
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|ОФИ
|34
|49
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