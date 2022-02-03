Стало известно, когда Кавани определится со своим будущим
Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не намерен менять команду до лета 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, вариант с уходом в "Ривер Плейт" не заинтересовал 34-летнего футболиста.
Уругваец решил до июня выступать за "красных дьяволов", после чего изучить поступившие предложения. В частности, ему импонирует потенциальный переход в клуб испанской Ла Лиги.
В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Летом он станет свободным агентом. Рыночная стоимость нападающего - 4 миллиона евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обратился с просьбой к Погба по поводу его будущего. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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