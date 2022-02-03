Стало известно, когда Кавани определится со своим будущим

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Стало известно, когда Кавани определится со своим будущим

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не намерен менять команду до лета 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, вариант с уходом в "Ривер Плейт" не заинтересовал 34-летнего футболиста.

Уругваец решил до июня выступать за "красных дьяволов", после чего изучить поступившие предложения. В частности, ему импонирует потенциальный переход в клуб испанской Ла Лиги.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Летом он станет свободным агентом. Рыночная стоимость нападающего - 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обратился с просьбой к Погба по поводу его будущего. | http://soccernews.ru
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