Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу "Фиорентины"

Теги фиорентинаалександр кокорин

Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу "Фиорентины" Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин близок к возвращению в строй.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 30-летний россиянин уже завтра, 3 мая, должен приступить к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Кокорин сможет помочь "фиалкам" в заключительных четырех турах. Напомним, что он не появлялся на поле с 3 марта.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. За это время игрок принял участие в трех играх.

Читайте также: "Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов