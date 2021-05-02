Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу "Фиорентины"

Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин близок к возвращению в строй.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 30-летний россиянин уже завтра, 3 мая, должен приступить к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Кокорин сможет помочь "фиалкам" в заключительных четырех турах. Напомним, что он не появлялся на поле с 3 марта.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. За это время игрок принял участие в трех играх.

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