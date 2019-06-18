Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

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Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, когда его подзащитный и другие фигуранты дела будут этапированы в колонию.

"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух, будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осуждённых, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", - сказал адвокат.

Напомним, что суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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