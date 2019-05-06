Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор

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Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор

Судебное дело хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина близится к завершению.

Сообщается, что приговор футболистам будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, а Мамаеву - год и 5 месяцев.

По последнему решению суда Кокорину и Мамаеву продлили содержание в СИЗО до 25 сентября.

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