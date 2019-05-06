Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор
Судебное дело хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина близится к завершению.
Сообщается, что приговор футболистам будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, а Мамаеву - год и 5 месяцев.
По последнему решению суда Кокорину и Мамаеву продлили содержание в СИЗО до 25 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19