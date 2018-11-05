Стало известно, когда Кононов возглавит "Спартак"

Стало известно, когда главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов возглавит "Спартак".

По информации издания "Спорт-Экспресс", 52-летний белорусский специалист приступит к своим обязанностям в тренерском кресле "красно-белых" в следующий понедельник, 12 ноября.

По некоторым данным, московскому клубу придётся выплатить за Кононова компенсацию в размере одного миллиона евро.

"Спартак" ищет нового наставника ровно две недели - после увольнения Массимо Карреры командой на временной основе руководит Рауль Рианчо.

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