Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"

Стало известно, когда вратарь "Челси" Тибо Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал".

Как сообщает Sky Sports, прибытие бельгийца в столицу Испании ожидается в четверг, 9 августа.

Напомним, что в сделку по Куртуа "Реал", скорее всего, включит своего полузащитника Матео Ковачича, который присоединится к "Челси" на правах аренды.

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