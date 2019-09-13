Стало известно, когда "Ливерпуль" узнает своего соперника в клубном чемпионате мира
ФИФА сообщила, что жеребьевка клубного чемпионата мира пройдет 16 сентября.
Специальным гостем церемонии станет экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн.
Напомним, что в турнире сыграют "Ливерпуль" (УЕФА), "Аль-Садд" (АФК), "Иенген Спорт" (OFC), "Монтеррей" (КОНКАКАФ) и "Эсперанс" (КАФ). Участник от КОНМЕБОЛ станет известен 23 ноября, от АФК - 24 ноября.
Турнир пройдет с 11 по 22 декабря в Катаре.
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