Стало известно, когда "Ливерпулю" вручат чемпионский кубок АПЛ

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Стало известно, когда "Ливерпулю" вручат чемпионский кубок АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление с разъяснениями по поводу награждения "Ливерпуля" медалями и кубком за победу в турнире.

Церемония состоится на "Энфилде" 22 июля после матча 37-го тура АПЛ против "Челси". В ней примет участие легенда "красных" Кенни Далглиш.

При этом лига призвала болельщиков воздержаться от собраний возле стадиона и посмотреть трансляцию мероприятия по телевидению.

Напомним, что "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые с 1990 года.

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