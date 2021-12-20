Стало известно, когда Ломовицкий станет игроком "Рубина"

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Стало известно, когда Ломовицкий станет игроком "Рубина"

Фото твиттер "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий близок к переходу в "Рубин".

По информации "СЭ", трансфер 23-летнего футболиста в казанский клуб будет оформлен на этой неделе.

Ожидается, что "красно-белые" заработают на продаже собственного воспитанника 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл за "Спартак" 21 матч во всех турнирах и сделал 1 ассист.

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