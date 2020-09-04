Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии

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Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии

Главный тренер Гарет Саутгейт рассказал, когда защитник Харри Магуайр вернется в сборную Англии.

"Мы поддерживаем связь с Магуайром. У него сейчас сложный период, думаю, что последние несколько дней были для него очень важны, чтобы расслабиться, отвлечься от всего внимания и отдохнуть", - цитирует Саутгейта The Guardian.

Напомним, футболист был исключен из состава сборной из-за конфликта около бара на греческом острове Миконос.

Не пропустите: "Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции| http://soccernews.ru
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