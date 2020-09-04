Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии
Главный тренер Гарет Саутгейт рассказал, когда защитник Харри Магуайр вернется в сборную Англии.
"Мы поддерживаем связь с Магуайром. У него сейчас сложный период, думаю, что последние несколько дней были для него очень важны, чтобы расслабиться, отвлечься от всего внимания и отдохнуть", - цитирует Саутгейта The Guardian.
Напомним, футболист был исключен из состава сборной из-за конфликта около бара на греческом острове Миконос.
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